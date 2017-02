POL-COE: Verkehrsunfall mit zwei Toten im Bereich Lüdinghausen

Coesfeld (ots) - Am Do., 02.02.17, 21.09 Uhr, befuhr nach Auswertung der Spurenlage ein 18jähriger Mann aus Lüdinghausen mit seinem PKW den Erbdrostenweg in Richtung Berenbrock. Im Verlauf einer leichten Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Der 18jährige Fahrer verstarb direkt, der 17jährige Beifahrer aus Lüdinghausen wurde an der Unfallstelle noch reanimiert, erlag jedoch auch noch vor Ort seinen Verletzungen!

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell