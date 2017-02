POL-COE: Lüdinghausen,Geschwister-Scholl-Straße - Unbekannte Substanz in Lüdinghauser Wohnung gefunden

Coesfeld (ots) - Beamte der Kreispolizeibehörde Coesfeld haben am Donnerstagnachmittag nach richterlichem Durchsuchungsbeschluss wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz mehrere unbekannte Substanzen in der Wohnung eines 26-jährigen Mannes aus Lüdinghausen gefunden. Die Chemikalien (weißes Pulver) lagerten in einem Behältnis und verschiedenen Beuteln. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich noch ein weiterer Mann aus Lüdinghausen im Alter von 27 Jahren in der Wohnung auf. Neben der zunächst unbekannten Substanz sind bisher auch verschiedene Waffen und Waffenteile aufgefunden und sichergestellt worden. Die beiden Männer sind vorläufig festgenommen worden. Zur Ermittlung, um welche Substanzen es sich handeln könnte, wurden Spezialisten des Landeskriminalamtes Düsseldorf eingesetzt. Die Substanzen konnten im unvermischten Zustand als ungefährlich eingestuft werden. Bei den Substanzen handelte es sich um Schwarzpulvermischungen und legalen Chemikalien, deren Abgabe jedoch nur an Berechtigte zulässig ist. Mit Beifügung weiterer Chemikalien hätte man die Rohstoffe für den Bau von Pyrotechnik verwenden können. Für die Dauer des Polizeieinsatzes wurde das Mehrfamilienhaus evakuiert und der Gefahrenbereich abgesperrt. Nach jetzigem Erkenntnisstand sind keinerlei Personen geschädigt. Den beiden Lüdinghausern wird ein Verstoß gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz vorgeworfen. Die Ermittlungen dauern an.

