POL-COE: Nottuln/ Neuer Bezirksdienstbeamter wird vorgestellt - Medienvertreter sind herzlich eingeladen

Coesfeld (ots) - Am Dienstag, 21.02.2017 um 14.00 Uhr wird Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr den neuen Bezirksdienstbeamten für die Gemeinde Nottuln, Polizeioberkommissar Jürgen Reers, im Beisein von Bürgermeisterin Manuela Mahnke im Trauzimmer des Rathauses in Nottuln, Stiftsplatz 7/8 vorstellen. Medienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen. Um Voranmeldung bei der Pressestelle der Polizei in Coesfeld wird gebeten.

