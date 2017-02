POL-COE: 48653 Coesfeld, Münsterstraße, Sachbeschädigung am Parkhaus

Coesfeld (ots) - Am 01.02.2017, 21.20 Uhr hörten aufmerksame Zeugen ein lautes Klirren von zerbrochenem Glas. Kurze Zeit später sahen sie eine Person die aus dem Parkhaus in ein Wohnhaus am Katthagen flüchtete. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Mehrere Glaselemente von den Fenstern des Parkhauses am Krankenhaus wurden beschädigt. Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 150 cm groß, hagere Statur, dunkel gekleidet und trug eine Cappy. Der Schaden wird mit 1000 Euro angegeben. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld, Tel.: 02541-140,entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell