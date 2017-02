POL-COE: 48249 Dülmen, Münsterstraße/BAB 43, Eigentümer eines E-Bike gesucht

Coesfeld (ots) - Am 20.01.2017, 04:00 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei Männer in Dülmen Fahrräder zum Abtransport bereitstellten, um sie anschließend zu entwenden. Als die Täter den Zeugen bemerkten, flüchteten sie mit ihrem PKW über die BAB 43 in Richtung Münster. Auf dem Rastplatz Rödder konnte das Fahrzeug angehalten werden. Bei den Tätern handelte es sich um zwei Männer aus Bulgarien im Alter von 31 und 52 Jahren. Die Täter wurden zunächst festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Es wurden eine Vielzahl an Fahrrädern sichergestellt.Der Großteil der Fahrräder konnte zwischenzeitlich wieder an die Geschädigten ausgehändigt werden. Ein recht neuwertiges E-Bike konnte allerdings bisher nicht zugeordnet werden. Daher stellt die Polizei folgende Fragen: 1.Wem ist im Tatzeitraum ein solches Fahrrad abhandengekommen? 2. Wer kann Angaben zu dem E-Bike/zu dem Eigentümer machen. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen entgegen, Tel.: 02594-7930.

