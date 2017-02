POL-COE: NRW, Dülmen, Bischof-Kaiser-Straße, Waldfriedhof/ Tatverdächtige nach Bronzediebstählen vom Friedhof ermittelt - Geschädigte gesucht

3 weitere Medieninhalte

Coesfeld (ots) - Ende Juli bzw. Anfang August 2016 kam es zu einer Serie von Diebstählen (16 Strafanzeigen) auf dem Waldfriedhof in Dülmen. Unbekannte stahlen vornehmlich sakrale Gegenstände aus Kupfer bzw. Bronze wie Vasen, Kreuze, Leuchten etc. Nach umfangreichen Ermittlungen ergab sich der Tatverdacht gegen zwei Männer (32 und 30 Jahre) und eine Frau (24) aus Dortmund. Bei der Durchsuchung der Wohnung der Tatverdächtigen fand die Polizei u. a. einen Marmorsockel mit den Resten (Füße) einer Bronzestatue. Es handelt sich dabei vermutlich um eine Madonnen- oder Jesusstatue. Der Marmorsockel ist ca. 22 cm breit und ca. 12 cm hoch. Die Reste der Statue sind ca. 10 cm breit. Sie konnte keinem der bekannten Fälle in Dülmen zugeordnet werden. Es ist nicht auszuschließen, dass die drei Tatverdächtigen auch in anderen Städten aktiv waren.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Marmorsockel machen? Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

