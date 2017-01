POL-COE: Dülmen, Ostring/ Unfallflucht geklärt

Coesfeld (ots) - Am Dienstag, 31.01.2017 um 10.23 Uhr streifte ein 80-jähriger Dülmener mit seinem Auto im Vorbeifahren einen am Ostring in Dülmen geparkten Mercedes. Zwar setzte der Senior seine Fahrt unvermittelt fort, jedoch hatte ein aufmerksamer Zeuge den Unfall beobachtet und die Polizei informiert. Diese konnte den Unfallfahrer ermitteln. Der Sachschaden belauft sich insgesamt auf etwa 1700 Euro.

