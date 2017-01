POL-COE: Nottuln, Limbergen, Kreisstraße 13/ Unfallflucht

Coesfeld (ots) - Am Dienstag, 31.01.2017 um 07.10 Uhr war ein 68-jähriger Dülmener als Fahrer eines Krankentransporters auf der Kreisstraße 13 aus Richtung Karthaus kommend in Richtung Nottuln unterwegs. In Höhe Limbergen 28 kam es zum Spiegelkontakt mit einem weißen Kleintransporter, eventuell Bulli. Dessen Fahrer setzte seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

