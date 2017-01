POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, B 474/ Pkw fährt in Viehtransporter - 2 Verletzte

Coesfeld (ots) - Am Dienstag, 31.01.2017 um 09.40 Uhr überquerte ein 33-jähriger Lüdinghauser mit seinem Viehtransporter die B 474 zwischen Seppenrade und Dülmen. Eine auf der vorfahrtberechtigten B 474 in Richtung Seppenrade fahrende Autofahrerin aus Dülmen stieß mit dem Lkw zusammen. Dabei wurden die 30-Jährige und ihr fast 2-jähriger Sohn verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 50.000 EUR. Die 350 Ferkel aus dem Viehtransporter blieben unverletzt, mussten jedoch in einen anderen Lkw umgeladen werden. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für ca. 1 1/2 Stunden war die Bundesstraße komplett gesperrt.

