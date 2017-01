POL-COE: Coesfeld, Friedhofsallee/ Unfallflucht

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Freitag, 27.01.2017, 23.30 Uhr bis Dienstag, 31.01.2017, 08.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz an der Friedhofsallee in Coesfeld geparkten Toyota. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell