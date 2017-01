POL-COE: Coesfeld, Friedrich-Ebert-Straße/ Unfallflucht geklärt

Coesfeld (ots) - Am Montag, 30.01.2017 um 17.42 Uhr beschädigte eine 51-jährige Coesfelderin beim Ausparken aus einer Parklücke an der Friedrich-Ebert-Straße in Coesfeld ein anderes Auto. Sie betrachtete den Sachschaden (2.500 EUR) und legte das Nummernschild des angefahrenen Wagens vor diesem ab. Danach entfernte sie sich. Ein aufmerksamer Zeuge notierte sich das Kennzeichen der Flüchtigen und informierte die Polizei. Während der Unfallaufnahme kehrte die Verursacherin zurück. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell