POL-COE: 48249 Dülmen, L 600, Verkehrsunfall mit Verletzten

Coesfeld (ots) - Am 30.01.2017, 12:28 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann aus Emsdetten mit seinem LKW die L 600 in Richtung Borken. Der Emsdettener hielt im weiteren Verlauf rechts am Fahrbahnrand an. Ein dahinter befindlicher 70-jähriger LKW-Fahrer aus Rhede setzte zum Überholen an. Als der Emsdettener vom Fahrbahnrand wieder anfuhr, kam es zum Zusammenstoß beider LKW. An dem LKW des Fahrers aus Rhede löste sich ein mitgeführter Anhänger. Dieser landete im Straßengraben. Der Emsdettener wurde bei dem Unfall verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird mit rund 55000 Euro angegeben. Während der Unfallaufnahme kam es zu Störungen des fließenden Verkehrs.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell