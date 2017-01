POL-COE: 59399 Olfen, Kirchstraße , Einbruch in Gaststätte

Coesfeld (ots) - Im Zeitraum vom 27.1.17 um 13:30 Uhr bis 15:13 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter in das Gebäude der Gaststätte. In den Büroräumen wurde ein Tresor von der Wand gerissen und aufgebrochen. Anschließend wurde die Eingangstür zu den Wohnräumen aufgebrochen. Als die Geschädigte dies hörte, ging sie zur Tür und sah zwei männliche Personen. Die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Täter entwendeten Bargeld. Personenbeschreibung der Täter: Männlich, ca. 1,80m groß, dunkel gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen entgegen, Tel.:02591-7930.

