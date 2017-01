POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Bahnhofstraße/ Geldautomat hält stand

Coesfeld (ots) - Am Sonntag, 29.01.2017 gegen 05.00 Uhr versuchten drei unbekannte Täter, den Geldautomaten der Volksbank in Appelhülsen zu sprengen. Die Sicherungseinrichtungen griffen, Geld erbeuteten die Täter nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf zwei Fensterscheiben und der Bedieneinrichtung des Geldautomaten. Nach Abschluss der Spurensicherung wird die Volksbank zu den gewohnten Zeiten wieder geöffnet sein. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Audi Kombi in Richtung Ortsmitte Appelhülsen. Sie werden wie folgt beschrieben: 1. männlich, groß, längliches Gesicht, bekleidet mit grauem Kapuzenpulli; 2. männlich, mittelgroß, kräftig, schwarz gekleidet mit Kapuzenpulli; 3. männlich. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

