POL-COE: Verkehrsunfall mit Personenschaden, Dülmen, K27, zwischen Seppenrade und Dülmen

Coesfeld (ots) - Am 26.01.2017, gegen 21:08 Uhr, kam es auf der K27, im Bereich Dülmen-Dernekamp, zu einem Verkehrsunfall mit drei schwer verletzten Personen. Eine 17-jährige Fahrzeugführerin aus Lüdinghausen kam an der Unfallstelle mit ihrem Pkw, in einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Straßengraben. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw gegen zwei Straßenbäume und kam am zweiten Baum zum Stillstand. Durch den Unfall wurden die 17-jährige Fahrerin, sowie ihre 17 und 18 Jahre alten Mitfahrer schwer verletzt. Während die Fahrzeugführerin durch die Feuerwehr Dülmen aus ihrem Fahrzeug befreit werden musste, konnten die Mitfahrer das Fahrzeug selbständig verlassen. Die K27 war im Bereich der Unfallstelle, bis ca. 03:30 Uhr, gesperrt. Die verletzten Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Für die Unfallbeteiligten besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an.

