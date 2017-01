POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Heitbrink/ Schultasche aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag, 26.01.2017 zwischen 13.15 Uhr und 13.50 Uhr schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines am Heitbrink in Appelhülsen in Höhe des Kindergartens geparkten Toyota ein. Der oder die Täter stahlen eine Schultasche mit diversen Büchern, Dokumenten sowie der Geldbörse mit Bargeld der Halterin. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell