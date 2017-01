POL-COE: Coesfeld, Erlenweg/ Einbruchsversuch in Lagerhalle

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag, 26.01.2017 zwischen 01.30 Uhr und 05.30 Uhr versuchten Unbekannte die Hintertür einer Lagerhalle am Erlenweg in Coesfeld aufzubrechen. Das Türschloss hielt dem Versuch stand, wurde jedoch beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

