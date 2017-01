POL-COE: Dülmen, Am Bache Parkplatz evangelischer Friedhof/ Auto aufgebrochen, Handtasche gestohlen

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag, 26.01.2017 zwischen 12.30 Uhr und 12.40 Uhr schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines am evangelischen Friedhof in Dülmen geparkten Mercedes ein und stahlen aus dem Kofferraum die Handtasche mit Bargeld, Handy und Dokumenten einer 74-jährigen Dülmenerin. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell