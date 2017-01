POL-COE: Nottuln Daruper Straße, Parkplatz "Edeka"/ Unfallflucht

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Montag, 23.01.2017, 20 Uhr bis Dienstag, 24.01.2017, 13 Uhr beschädigte ein Unbekannter den auf dem Parkplatz" Edeka" in Nottuln abgestellten Fiat einer 46-jährigen Nottulnerin. Der Täter flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1.200 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

