POL-COE: Coesfeld, Südwall, Berkel/ Fahrrad in Berkel geworfen

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag, 26.01.2017 um 13.00 Uhr warf ein Unbekannter ein Damenhollandrad von der Holzbrücke zwischen Südwall und Südring in Coesfeld in die Berkel. Er war aus Richtung Letter Straße über den Südwall das Rad schiebend gekommen und entfernte sich in Richtung Krankenhaus. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damenhollandrad der Marke Motobecane. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte die Polizei es sicherstellen. Den Täter konnten Zeugen bislang wie folgt beschreiben: männlich, ca. 20-30 Jahre alt, bekleidet mit einer weißen Arbeitshose wie Maler sie tragen, einer grauen Kapuzenjacke und darüber einer schwarzen Jacke. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

