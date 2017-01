POL-COE: Coesfeld, Coesfelder Berg, Bergallee, K 52/ Fast jeder Fünfte zu schnell

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 25.01.17, von 10.10 bis 19.50 Uhr hat die Polizei Geschwindigkeitsmessungen am Coesfelder Berg durchgeführt. Von den insgesamt gemessenen 1565 Fahrzeugen fuhren 301 schneller als die erlaubten 70 km/h an dieser unfallträchtigen Strecke. 26 lagen im Bereich einer Ordnungswidrigkeiten-anzeige, das heißt hier schneller als 90 km/h.

"Höchstraser" war dabei gegen 14.30 Uhr ein Autofahrer aus dem Kreis Coesfeld mit vorwerfbaren 126 km/h. Als Regelsatz erwarten diesen Fahrer nun mindestens 240,- Euro Bußgeld, 2 Punkte im Verkehrszentralregister, sowie 1 Monat Fahrverbot.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell