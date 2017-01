POL-COE: 48653 Coesfeld, Dülmener Straße, Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Coesfeld (ots) - Am 26.01.17, 09:10 Uhr, beabsichtigte ein 55-jähriger LKW-Fahrer aus Coesfeld mit seinem Auto von der Dülmener Straße in die Straße Am Kupferhammer abzubiegen. Dabei übersah er eine auf dem Radweg fahrende 63-jährige Pedelecfahrerin aus Coesfeld. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenprall. Die Pedelecfahrerin stürzte und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

