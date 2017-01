POL-COE: 48653 Coesfeld, Rosenstraße, Handtasche entrissen

Coesfeld (ots) - Am 25.01.2017, 22:23 Uhr lief eine 42-jährige Frau aus Coesfeld auf der Rosenstraße in Richtung Süringstraße. Ein bisher unbekannter Täter fuhr von hinten mit einem Fahrrad an ihr vorbei und entriss ihr die Handtasche aus der Hand. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Süringstraße. Täterbeschreibung: männlich, dürre Statur, 20-30 Jahre, dunkle Kleidung, Pelzbesatz an der Jackenkapuze. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld, Tel.: 02541-140, entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell