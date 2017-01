POL-COE: Lüdinghausen, Seniorenheim/ Jugendliche Betrügerin im Seniorenheim

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 25.01.2017 um 11.45 Uhr nahm die Polizei eine 14-Jährige fest, die in einem Lüdinghauser Seniorenheim als Spendensammlerin aufgefallen war. Unter Vorhalt eines Zettels, der mit dem Logo eines karitativen Verbandes versehen war, hatte sie bei Bewohnern angebliche Spenden eingesammelt. Als die Heimleitung auf die Jugendliche aufmerksam wurde, randalierte sie und wurde schließlich von der Polizei mitgenommen. Die Beamten stellten den fingierten Spendenzettel und die Geldspenden sicher und übergaben die wohnungslose 14-Jährige in die Obhut einer Jugendschutzstelle.

