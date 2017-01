POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Kirchplatz/ Außenspiegel gestohlen

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Montag, 23.01.2017, 20 Uhr bis Dienstag, 24.01.2017, 12 Uhr bauten Unbekannte den rechten Außenspiegel eines vor der Tennentür des Heimatvereins in Holtwick am Kirchplatz geparkten Wagens ab. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

