POL-COE: Coesfeld, Lette, Grundschule/ Toter Winkel-Aktion der Verkehrssicherheitsberater - Medienvertreter herzlich eingeladen

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 27.01.2017 führen Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Coesfeld an der Kardinal-von-Galen-Schule in Lette von 08.15 Uhr bis 12.15 Uhr eine "Toter Winkel-Aktion" für Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen durch. In der ersten Stunde erfolgt ein Theorieblock für die gesamte Jahrgangsstufe, anschließend klassenweise eine praktische Übung am Lkw.

Medienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen!

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell