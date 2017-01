POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Legdener Straße/ Unfallflucht

Coesfeld (ots) - Am Montag, 23.01.2017 um 18.05 Uhr stießen in Holtwick auf der Legdener Straße zwei Autofahrer mit ihren jeweils linken Außenspiegeln aneinander. Während ein 64-jähriger Billerbecker mit seinem Nissan anhielt, flüchtete der Fahrer des anderen beteiligten Wagen (VW). Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell