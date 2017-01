POL-COE: Dülmen, Haverlandweg/ Trickbetrug an Rentner

Coesfeld (ots) - Am Montag, 23.01.2017 um 11.00 Uhr ist ein 74-jähriger Dülmener Opfer eines Trickbetrügers in Dülmen auf dem Haverlandweg geworden. Ein Unbekannter verwickelte den Senior zunächst in ein Gespräch und wollte sich dann Geld wechseln lassen. Das Opfer schaute in seinem Portemonnaie im Münzfach nach Wechselgeld und stellte fest, dass er kein passendes Wechselgeld hatte. Dabei kam ihm der Täter sehr nahe. Zu Hause stellte er den Verlust eines dreistelligen Scheingeldbetrages fest. Den Täter beschreibt der Rentner wie folgt:

männlich, ca. 30-40 Jahre alt, schlank, ca. 170 - 175 cm groß, ganz gepflegte Erscheinung, sprach fließend deutsch mit Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell