POL-COE: Coesfeld/ Handyraubverfahren vor dem Landgericht - 3-U-Haftbefehle

Coesfeld (ots) - Im Zuge des Termins vor dem Landgericht Münster wegen des Raubes mehrerer Handys in Coesfeld sind auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster 3 U-Haftbefehle ergangen. Sie richten sich gegen den 33-jährigen Bruder der Lebensgefährtin des inzwischen freigesprochenen Mazedoniers und zwei 22- und 19-jährige Coesfelder. Letzteren wird die Beteiligung an den Raubtaten vorgeworfen. Dem 33-jährigen Nottulner und dem 19-Jährigen darüber hinaus Freiheitsberaubung und Falsche Verdächtigung durch die Falschaussagen, die letztlich den 22-jährigen Mazedonier in U-Haft gebracht haben. Dieser wiederum ist inzwischen in seine Heimat abgeschoben worden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell