POL-COE: Coesfeld, Goxel, B 525/ Unfall mit 3 Beteiligten - 1 Leichtverletzte

Coesfeld (ots) - Am Dienstag, 24.01.2017 um 07.50 Uhr fuhr eine 27-jährige Ahauserin auf der B 525 in Goxel mit ihrem Golf auf die vor ihr abbremsende Fahrzeugschlange auf. Dabei schob sie den Fiat einer 26-jährigen Essenerin auf den davor befindlichen BMW einer 46-jährigen Heidenerin. Die Essenerin verletzte sich leicht, an zwei Autos entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme (45 Min.) kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

