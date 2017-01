POL-COE: Coesfeld, Weßlings Kamp, Sportanlage/ Polizei geht angezeigter Hundevergiftung nach

Coesfeld (ots) - Einer gestrigen Anzeige zufolge soll sich der Hund einer 47-jährigen Coesfelderin am Montag, 16.01.2017 durch unbekannte Giftköder am Sportplatz Weßlings Kamp in Coesfeld verletzt haben. Durch die noch andauernde Behandlung des Hundes sind bereits Kosten im dreistelligen Bereich angefallen. Im Bereich des Sportplatzes konnten Polizisten am 24.01.2017 keine Giftköder feststellen. Das Ordnungsamt der Stadt Coesfeld und das Veterinäramt des Kreises Coesfeld erhielten Kenntnis. Weitere Anzeigen dieser Art liegen der Polizei aktuell nicht vor.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell