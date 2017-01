POL-COE: Lüdinghausen, Tüllinghofer Straße, Parkplatz Sporthalle/ Versuchter Pkw-Aufbruch

Coesfeld (ots) - Am Samstag, 21.01.2017 zwischen 9 und 12 Uhr versuchten Unbekannte einen an der Sporthalle an der Tüllinghofer Straße in Lüdinghausen geparkten Dacia aufzubrechen. Dabei wurde das Schloss der Fahrertür beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell