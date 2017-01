POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, Elvert / Einbruch in Baucontainer

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Freitag, 20.01.17, 14:00 h , bis Montag, 23.01.17, 07:00 h, brachen unbekannte Täter an der Baustelle am Dortmund-Ems-Kanal in Hiddingsel einen Baucontainer auf. Sie entwendeten neben einer Geldkassette mit Baugeld einen Fernseher sowie Bekleidung. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen, Tel. 02594/793-0, entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell