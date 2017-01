POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Verkehrszeichen umgeknickt

Coesfeld (ots) - Am Sonntag, 22.01.2017 knickten Vandalen ein Verkehrszeichen in Coesfeld auf der Dülmener Straße zwischen einer Tankstelle und dem gegenüber liegenden Verbrauchermarkt ab. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell