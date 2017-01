POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Ostlandstraße/ Einbruchsversuch

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Sonntag, 08.01.2017 bis Sonntag, 22.01.2017, 14.00 Uhr versuchten Unbekannte vergeblich, die Tür zum Wintergarten eines Hauses an der Ostlandstraße in Appelhülsen aufzuhebeln. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell