POL-COE: Ascheberg, Herbern, Bockumer Straße/ Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Freitag, 20.01.2017, 17.30 Uhr bis Sonntag, 22.01.2017, 15.30 Uhr hebelten Unbekannte das zum Garten hin gelegene Wohnzimmerfenster eines Einfamilienhauses an der Bockumer Straße in Herbern auf und durchsuchten das Haus. Zum Diebesgut konnten bislang keine Angaben erfolgen. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

