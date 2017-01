POL-COE: Nottuln, Siemensstraße/ Bus gestohlen

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Samstag, 21.01.2017, 23.05 Uhr bis Sonntag, 22.01.2017, 05.15 Uhr drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Busunternehmens in Nottuln ein. Vom Abstellplatz stahlen sie einen neuwertigen Bus der Marke Setra, Farbe weiß, im Wert von ca. 400.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell