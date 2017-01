POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Brulandstraße, Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots) - Im Zeitraum vom 20.01.2017 (Fr), 14:30 Uhr bis 21.01.2017, 11:00 Uhr hebelte ein unbekannter Täter ein Holzfenster im Erdgeschoss eines Wohnhauses auf. Hierbei gingen diverse Vasen und Dekorationsartikel, die auf der Fensterbank standen, zu Bruch. Innerhalb des Hauses wurden augenscheinlich alle Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Angaben des Geschädigten wurde vermutlich aber nichts entwendet. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt, Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei wurden in die Ermittlungen eingebunden. Hinweise an die Polizei in Coesfeld, Telefon 02541-140

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell