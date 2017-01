POL-COE: Coesfeld, Hansestraße, Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Coesfeld (ots) - Am 21.01.2017 (Sa), 16:05 Uhr parkte ein 39-jähriger Autofahrer aus Coesfeld rückwärts aus einer Parklücke aus und kollidierte dabei mit dem hinter ihm stehenden PKW. Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. An beiden Autos entstand leichter Sachschaden. Dem Fahrer wurde auf der Polizeiwache in Coesfeld eine Blutprobe entnommen, eine Unfallanzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell