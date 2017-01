POL-COE: Senden, Bösensell, Vikarsbusch, Reifenstecher unterwegs

Coesfeld (ots) - Im Zeitraum vom 20.01.2017 (Fr), 16:45 Uhr bis 21.01.2017, 12:00 Uhr zerstach ein bislang unbekannter Täter alle 4 Reifen an einem geparkten weißen PKW vom Typ Citroen. Täterhinweise konnten nicht benannt werden. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro, Hinweise an die Polizei in Coesfeld, Telefon 02541-140

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell