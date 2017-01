POL-COE: Dülmen, Buldern, Nottulner Straße, Polizeibeamter verletzt sich bei der Festnahme von Fahrraddieben

Coesfeld (ots) - Am 21.01.2017 (Sa), 20:30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge zwei Männer, die sich an mehreren Wohnhäusern an der Nottulner Straße in verdächtiger Weise umsahen. Jeweils einer der beiden Männer blieb am Gehweg stehen, während der andere sich den Häusern näherte und Handzeichen gab. Vom Grundstück eines Hauses an der Nottulner Straße entwendeten sie dann ein verschlossenes Fahrrad, welches vor der Garage abgestellt war. Der Zeuge verfolgte die Täter weiter und hielt dabei konsequent telefonisch Kontakt zur Polizei. Im Bereich Wiesengrund stießen sich nähernde Polizeibeamten auf die Diebe, die sofort flüchteten. Auf einem Grundstück am "Grüner Weg" konnte ein 33-jähriger Mann ukrainischer Herkunft schließlich festgenommen werden. Der 29-jährige Mittäter, ebenfalls ukrainischer Herkunft, konnte zunächst flüchten, wurde aber kurz darauf im Rahmen der Fahndung festgenommen. Bei der Festnahme der Täter verletzte sich ein Polizeibeamter durch einen Sturz so schwer, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste und nicht mehr dienstfähig ist. Die Ermittlungen zu den Wohnorten der Fahrraddiebe dauert an, sie wurden dem Polizeigewahrsam in Dülmen zugeführt. Ein verdächtiger Klein-LKW wurde durch die Polizei durchsucht, da zu vermuten war, dass sich dort möglicherweise weiteres Diebesgut befinden könnte. Die Durchsuchung verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an, das entwendete Fahrrad konnte direkt dem Besitzer übergeben werden.

Ein besonderer Dank gilt dem besonnenen und aufmerksamen Zeugen, der durch sein Verhalten die Festnahme der Täter entscheidend unterstützte.

