POL-COE: Olfen, Kökelsum, Trunkenheitsfahrt

Coesfeld (ots) - Am 22.01.2017 (So), 02:57 Uhr befuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Olfen eine Straße in der Bauernschaft Kökelsum in Olfen in Fahrtrichtung Kökelsumer Straße. Dort wurde er im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Dabei wurde Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Alcotest verlief positiv. Auf der Polizeiwache Lüdinghausen wurde ein weiterer Test durchgeführt, da es sich bei dem Fahrer um eine unter 21 Jahre alte Person handelte. Die Weiterfahrt wurde anschließend untersagt, eine Anzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell