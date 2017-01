POL-COE: Dülmen, Ostlandwehr, Verkehrsunfall mit Personenschaden/Unfallbeteiligter verschwindet spurlos.

Coesfeld (ots) - Am 20.01.2017 (Fr), 15:43 Uhr befuhr ein 73-jähriger Autofahrer aus Dülmen die Sendener Straße aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Ostlandwehr. Im Kreuzungsbereich missachtete er die für ihn rotlichtzeigende Ampel. Dadurch stieß er mit dem PKW einer 31-jährigen Dülmenerin zusammen, welche die Ostlandwehr aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Münsterstraße befuhr und bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde mittels Krankenwagen einem Krankenhaus in Münster zugeführt. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde eingeschleppt. Kurz vor Ende der Unfallaufnahme verließ der 73-jährige Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne dass es zunächst bemerkt wurde. Als ihm Polizeibeamte seine Fahrzeugpapiere aushändigen wollten, ergaben sich Hinweise darauf, dass ihm plötzlich übel geworden sei. Zeugen gaben an, dass er sich möglicherweise deshalb entfernte. Da eine Gefahr für Leib oder Leben nicht auszuschließen war, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen veranlasst, die letztlich aber erfolglos verliefen. Dazu wurde auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Personenspürhund eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an, der Gesamtschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell