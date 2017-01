POL-COE: Olfen, Kökelsumer Straße, Gefährliche Körperverletzung

Coesfeld (ots) - Am 21.01.2017 (Sa), 00:44 Uhr fuhr ein 19-jähriger Mann aus Haltern als Mitfahrer in einem Pkw an einem 23-jährigen Mann aus Lüdinghausen vorbei und warf dann aus dem fahrenden Pkw eine Bierflasche in Richtung des Mannes aus Lüdinghausen. Durch die geworfene Flasche wurde der Mann im Gesicht getroffen. Hierbei zog er sich Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem 19-jährigen verlief positiv, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Münster wurde auf eine Blutprobenentnahme verzichtet. Ein Platzverweis gegen alle Beteiligten wurde anschließend verfügt und eine Strafanzeige wurde gefertigt.

