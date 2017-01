POL-COE: Nottuln, Zeppelinstraße/ Kleintransporter aufgebrochen

Coesfeld (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 19.01.2017, 17.00 Uhr bis Freitag, 20.01.2017, 11.30 Uhr hebelten Unbekannte die Fahrertür eines auf der Zeppelinstraße in Nottuln abgestellten Kleintransporters auf und stahlen den linken Außenspiegel. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

