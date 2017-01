POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße, Parkplatz "Edeka"/ Unfallflucht

Coesfeld (ots) - Am Donnerstag, 19.01.2017 zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter den blauen Volvo eines 69-jährigen Nordkircheners auf dem Edeka-Parkplatz an der Konrad-Adenauer-Straße in Lüdinghausen und flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell