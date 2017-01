POL-COE: Rosendahl, Osterwick/ Missverständliche Textnachricht löst Polizeieinsatz aus

Coesfeld (ots) - Am Freitag, 20.01.2017 erhielt die Polizei morgens Kenntnis von einer Textnachricht, die in einem Elternchat an einer Schule in Osterwick kursierte. Da man ersten Passagen eine mögliche Gefährdungslage entnehmen konnte, überprüften Beamte die Situation vor Ort und konnten schnell Entwarnung geben.

