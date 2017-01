POL-COE: 59348 Lüdinghausen, Stadtfeldstraße, Brand eines Wohnhauses

Coesfeld (ots) - Am 20.01.2017, 03:45 Uhr bemerkten die Bewohner einer Doppelhaushälfte Brandgeruch in ihrem Haus. Aus bisher unbekannten Gründen brannte es im Dachstuhlbereich. Die Bewohner des Hauses konnten sich selber aus dem Haus begeben und die Feuerwehr verständigen. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell