POL-COE: 59387 Ascheberg, Herberner Straße, versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots) - In der Zeit vom 17.01.17, 18:00 - 19.01.17, 18:15 Uhr versuchten bisher unbekannte Täter ein Fenster an einem Einfamilienhaus aufzuhebeln. Ein eindringen der Täter gelang jedoch nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen, Tel.: 02591-7930, entgegen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell