POL-COE: Coesfeld, Lette, Kreisstraße 12/ Trunkenheitsfahrt endet im Straßengraben

Coesfeld (ots) - Am Mittwoch, 18.01.2017 um 17.55 Uhr fuhr ein alkoholisierter Coesfelder mit seinem Auto in den Straßengraben. Der 42-Jährige war aus Richtung Rorup in Richtung Lette unterwegs und lenkte kurz vor dem Isfelder Weg seinen Wagen nach rechts in den Graben. Die Fahrzeugfront wurde leicht beschädigt, Fremdschaden entstand nicht. Polizisten veranlassten bei dem unverletzten Fahrer eine Blutprobe und stellten den Führerschein sicher.

